Собянин: в Подмосковье силами ПВО отражена атака беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин 19 декабря сообщил об отражении атаки БПЛА.

«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал в своем телеграм-канале Собянин.

В Министерстве обороны РФ подтвердили факт атаки дрона.

«В 12:35 мск пресечена попытка <...> совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области», — сказано в заявлении военного ведомства.