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    Собянин: в Подмосковье силами ПВО отражена атака беспилотника

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    Мэр Москвы Сергей Собянин 19 декабря сообщил об отражении атаки БПЛА.

    «Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал в своем телеграм-канале Собянин.

    В Министерстве обороны РФ подтвердили факт атаки дрона.

    «В 12:35 мск пресечена попытка <...> совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области», — сказано в заявлении военного ведомства.

    Напомним, ранее во вторник в аэропорту Внуково сообщили, что по независящим от воздушной гавани причинам в 11:54 введены «временные ограничения на взлет и посадку самолетов».

    Портал MSK1.RU писал о закрытии воздушного пространства в Домодедово и Жуковском.

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    Аэропорты
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