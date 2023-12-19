Аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Внуково сообщили, что по независящим от воздушной гавани причинам в 11:54 введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов, передает 19 декабря РИА Новости.

«Во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию <...> аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск ВС временно не осуществляется», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Внуково.



В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский закрыто воздушное пространство — сообщает портал MSK1.RU