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    Мальчик, который несколько лет не мог вернуться с Украины в Россию, доставлен в Москву маме

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    Российского ребенка, который несколько лет не мог вернуться с Украины домой, доставили в Россию при посредничестве Катара и при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Мать Александра Жулина встретила своего сына в аэропорту Внуково в ночь на 19 декабря, сообщает ТАСС.

    Мальчик жил с родителями в Ярославской области до 2019 года. В 2019 году погиб его отец, и мама отвезла сына бабушке в Винницкую область на Украину, а забрать не смогла — был введён запрет на въезд российских граждан на Украину.

    «Мы планируем вернуться в Ярославль, там все готово, чтобы сын вернулся к обучению в школе. Я благодарю всех, кто помогал нам для его возвращения домой», — рассказала Александра.

    Воссоединение мамы с вернувшимся сыном Никитой девяти лет состоялось в ночь на вторник. По ее словам, сын находился на Украине еще с 2019 года. Мальчик вернулся в Москву рейсом из Стамбула.

    В конце сентября Львова-Белова рассказала о существовании канала связи с украинскими властями, через который ведётся работа по передаче российских детей, разлученных с родными в ходе украинского конфликта, в Россию, а украинских — на Украину, Катар выполняет функцию «фиксатора». Тогда же она сообщила, что решаются вопросы по делам 15 детей с каждой стороны. 1 ноября она проинформировала о возвращении четверых детей на Украину и одного ребёнка в Россию. 5 декабря стало известно, что в посольстве Катара в Москве шестерых детей, у которых были родственники в России, передали их родным с Украины. 15 декабря Москва при посредничестве Катара передала еще двоих детей их украинской матери.

    По данным пресс-службы Львовой-Беловой, с начала СВО в родные семьи на Украине или в других странах удалось вернуть 48 детей (в 35 семей) при участии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Мальчик, доставленный сегодня в Москву, — второй российский ребенок, вернувшийся с Украины при содействии детского омбудсмена.

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