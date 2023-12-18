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    В Петербурге лёд у «СКА Арены» отправил в больницу троих. В соцсетях показали, как заваливает их машину

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    Сразу трое человек получили травмы при сходе льда у «СКА Арены» в Московском районе Петербурга 18 декабря.

    По предварительной информации, помощь медиков на проспекте Юрия Гагарина потребовалась во второй половине дня. В группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали видео, на котором видно, как глыбы льда продолжают сыпаться на строительную спецтехнику с уже деформированной кабиной.

    Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

    С различными травмами в больницу увезли троих сотрудников подрядной организации. Их состояние уточняется.

    Падением сосулек обернулось в Петербурге потепление. В центре города камера сняла, как наледь упала на пешехода в Мучном переулке днём 18 декабря. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Ранним утром смертельные травмы получил мужчина на проспекте Мечникова.

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