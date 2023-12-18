В ТРК «Сенная» спор с продавцом закончился выстрелом в лицо

Полиция ищет вооруженного хулигана, ранившего сотрудника магазина в торгово-развлекательном комплексе в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 декабря.



Экстренные службы в ТРК «Сенная» на улице Ефимова сообщением о стрельбе вызвали накануне незадолго до девяти часов вечера. Звонивший уточнил, что помощь требуется молодому человеку с окровавленной головой. Стрелок попал ему в бровь и успел скрыться.



В Мариинскую больницу увезли 19-летнего продавца салона сотовой связи, расположенного на первом этаже. По предварительным данным, посетитель выстрелил в него из пневматического пистолета.

