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    Капрезе от Бузовой, щука от Запашного и не только: звездные рецепты новогодних блюд

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    Звездные певцы и спортсмены всегда стараются отметить Новый год, каким бы загруженным ни был рабочий график
    Звездные певцы и спортсмены всегда стараются отметить Новый год, каким бы загруженным ни был рабочий графикФото: пресс-служба Ольги Бузовой, Артем Устюжанин / MSK1.RU, пресс-служба Аскольда Запашного
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    Шампанское, оливье, мандарины... Что еще поставить на стол в новогоднюю ночь? Об этом принято думать заранее. Наши коллеги из MSK1.RU узнали у звезд, какие блюда будут готовить они, чтобы порадовать себя и удивить гостей. И конечно, узнали у них рецепты.

    Ольга Бузова, телеведущая, певица и блогер

    — У меня есть несколько любимых новогодних блюд, которые очень просто приготовить, и они не только красивые, но еще и легкие, что для нас, артистов, очень важно. Одно из них — это капрезе с хурмой. Необычное сочетание, но безумно вкусное, яркое блюдо.

    пресс-служба Ольги Бузовой
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    Нам понадобятся: хурма, сыр страчателла, бальзамический соус, рукола, базилик, кедровые орешки, оливковое масло.

    Хурму моем, нарезаем тонкими пластинками, выкладываем красиво на тарелку, сверху кладем сыр страчателла и поливаем бальзамическим соусом. Руколу и базилик моем и обсушиваем. Выкладываем горстку зелени на сыр, капаем немного оливкового масла и посыпаем кедровыми орешками. Вкусная и оригинальная закуска готова!

    Shutterstock
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    Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого Московского цирка

    — Я могу рассказать вам рецепт классного новогоднего циркового шоу, но раз уж речь идет о готовке, то пусть будет… щука! Щука, запеченная с овощами. Просто и полезно.

    Берем целую щуку, две моркови, две луковицы, один лимон, а также майонез, соль и перец. Морковь режем ломтиками, лимон — дольками, лук — полукольцами. Щуку надо почистить и выпотрошить, но не отрезать голову, приправить щуку солью, перцем и оставить мариноваться на час. Сделать с двух сторон неглубокие надрезы на расстоянии примерно полутора сантиметров друг от друга. Лук и морковь перемешать с майонезом. Часть смеси выложить на фольгу, как подушку. А другой частью начиняем щуку. В надрезы на щучке вставляем дольки лимона. Выкладываем начиненную щуку на подушку из моркови и лука, заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке. В конце надо раскрыть фольгу на 15 минут и дать щучке зарумяниться.

    Фото: Елена Бледных
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    Елена Бережная, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, художественный руководитель Детского ледового театра

    — Мой новогодний рецепт еще не придумался. Но в морозильнике лежат две утки, привезенные из Невинномысска (это мой родной город). Их и буду готовить, хотя еще не знаю как. Может быть, с яблоками, может быть, с картошкой, может быть, с кислой капустой.

    Открою холодильник, открою YouTube и буду творить. Но когда — этого тоже не знаю. Накануне Нового года для фигуристов горячее время. Но деваться некуда. Утки сами себя не запекут!

    Андрей Федечко / Санкт-Петербургский государственный детский ледовый театр
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    Настя Крайнова, певица и ведущая

    — Необычный по сочетанию, но очень вкусный салат точно понравится всем гостям.

    Нам понадобятся: салатный микс, вяленые томаты, манго, печень куриная, огурцы свежие, дижонская горчица, масло оливковое, соевый соус, мёд, кокосовые сливки, соль и перец по вкусу.

    Печень промоем и обсушим, разрежем на небольшие кусочки и обжарим на масле до готовности. Посолите и поперчите печень, убавьте огонь и налейте небольшое количество кокосовых сливок. С помощью овощечистки нарезаем манго и огурец тонкими слайсами, вяленые томаты измельчаем произвольно. Для соуса: смешиваем в блендере один огурец с мёдом, соевым соусом, горчицей и оливковым маслом, хорошо всё пробиваем в однородную массу. Теперь выкладываем на тарелку зелень, сверху манго, огурец и вяленые томаты, добавьте печень и залейте всё готовым соусом.

    пресс-служба Насти Крайновой
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    Гедиминас Таранда, заслуженный деятель искусств РФ, артист балета и антрепренер

    — Я предлагаю вам рецепт венских вафель с мороженым. Он достаточно простой, с небольшой помощью взрослых эти замечательные вафли могут приготовить даже дети. Я уже второй год провожу в исторической усадьбе Морозовых такой необыкновенный праздник, который называется «Дворянское рождество», и у нас дети на этом празднике обязательно пекут такие вафли. Им очень нравится и процесс, и результат, вафли получаются пышные, нежные и очень новогодние!

    Фото: личный архив Гедиминаса Таранды
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    Нам понадобятся: мука, яйца, сахар, щепотка соли, молоко, растопленное сливочное масло и разрыхлитель теста.

    Конкретные пропорции можно посмотреть в интернете, они зависят от того, на какую компанию вы печете эти вафли. Самое трудное — это отделить белки от желтков. Желтки нужно взбить с сахаром, добавить масло, муку, разрыхлитель и молоко. А белки нужно взбить в пену тоже с сахаром и щепоткой соли. А потом всё перемешать. Из этого теста получаются вкуснейшие вафли! Их нужно есть теплыми и обязательно с шариком мороженого. Можно посыпать корицей или ягодами, полить карамелью, но нужно обязательно загадать желание. Оно сбудется!

    личный архив Гедиминаса Таранды
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    NST, певица

    — Новогодний стол для меня — это разнообразие закусок, салатов, мяса и рыбы. Я больше люблю рыбу и поделюсь с вами своим фирменным рецептом «Лосось в сливочном соусе со шпинатом и голубым сыром».

    Нам понадобятся: лосось (свежий или замороженный), можно взять форель или горбушу. Шпинат свежий, сливки 30%, чеснок, сыр с голубой плесенью, кедровые орешки.

    Филе рыбы очищаем и нарезаем порционными кусочками. В форму для запекания кладем шпинат и разрезанный пополам чеснок, сверху выкладываем рыбу и кедровые орешки, не забываем посолить и поперчить. Рыбу заливаем сливками и убираем в разогретую духовку 180 градусов на 25 минут. Как рыба приготовится, посыпаем ее кусочками сыра с голубой плесенью. Советую подавать с гарниром и зеленым салатом.

    Фото: пресс-служба NST
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    Алиса Руденко, актриса

    — Новый год без мандаринов и сладкого не бывает! Поэтому мы с мамой делаем необычный десерт, который любят даже взрослые, и это мандарины в шоколаде.

    Нам понадобятся: мандарины, шоколад горький или молочный и фисташки.

    Фисташки очищаем от скорлупы и мелко нарезаем, мандарины очищаем и делим на дольки. Начинаем топить шоколад и делаем это только на водяной бане. Затем очищенные дольки мандаринов опускаем в горячий шоколад, а следом купаем их в фисташках и откладываем на пергамент. Как все мандаринки будут в шоколаде, отправляем их в морозилку на 15 минут до застывания шоколада. Приятного аппетита и сладкого Нового года!

    пресс-служба Алисы Руденко
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    Звездные певцы и спортсмены всегда стараются отметить Новый год, каким бы загруженным ни был рабочий график
    Звездные певцы и спортсмены всегда стараются отметить Новый год, каким бы загруженным ни был рабочий графикФото: пресс-служба Ольги Бузовой, Артем Устюжанин / MSK1.RU, пресс-служба Аскольда Запашного
    пресс-служба Ольги Бузовой
    Shutterstock
    Фото: Елена Бледных
    Андрей Федечко / Санкт-Петербургский государственный детский ледовый театр
    пресс-служба Насти Крайновой
    Фото: личный архив Гедиминаса Таранды
    личный архив Гедиминаса Таранды
    Фото: пресс-служба NST
    пресс-служба Алисы Руденко

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    Комментарии 12

    Вячеслав Русаков17 Дек 2023 в 21:04
    Россия по-лубянски... в собственном соку :)))))))
    +1−0
    Гость17 Дек 2023 в 20:55
    Каким местом Бузова звезда?Силиконовой задницей?
    +2−0
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