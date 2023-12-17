Капрезе от Бузовой, щука от Запашного и не только: звездные рецепты новогодних блюд

Звездные певцы и спортсмены всегда стараются отметить Новый год, каким бы загруженным ни был рабочий график Фото: пресс-служба Ольги Бузовой, Артем Устюжанин / MSK1.RU, пресс-служба Аскольда Запашного Поделиться Поделиться





Шампанское, оливье, мандарины... Что еще поставить на стол в новогоднюю ночь? Об этом принято думать заранее. Наши коллеги из MSK1.RU узнали у звезд, какие блюда будут готовить они, чтобы порадовать себя и удивить гостей. И конечно, узнали у них рецепты.

Ольга Бузова, телеведущая, певица и блогер — У меня есть несколько любимых новогодних блюд, которые очень просто приготовить, и они не только красивые, но еще и легкие, что для нас, артистов, очень важно. Одно из них — это капрезе с хурмой. Необычное сочетание, но безумно вкусное, яркое блюдо.

пресс-служба Ольги Бузовой Поделиться Поделиться





Нам понадобятся: хурма, сыр страчателла, бальзамический соус, рукола, базилик, кедровые орешки, оливковое масло.

Хурму моем, нарезаем тонкими пластинками, выкладываем красиво на тарелку, сверху кладем сыр страчателла и поливаем бальзамическим соусом. Руколу и базилик моем и обсушиваем. Выкладываем горстку зелени на сыр, капаем немного оливкового масла и посыпаем кедровыми орешками. Вкусная и оригинальная закуска готова!



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Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого Московского цирка — Я могу рассказать вам рецепт классного новогоднего циркового шоу, но раз уж речь идет о готовке, то пусть будет… щука! Щука, запеченная с овощами. Просто и полезно.

Берем целую щуку, две моркови, две луковицы, один лимон, а также майонез, соль и перец. Морковь режем ломтиками, лимон — дольками, лук — полукольцами. Щуку надо почистить и выпотрошить, но не отрезать голову, приправить щуку солью, перцем и оставить мариноваться на час. Сделать с двух сторон неглубокие надрезы на расстоянии примерно полутора сантиметров друг от друга. Лук и морковь перемешать с майонезом. Часть смеси выложить на фольгу, как подушку. А другой частью начиняем щуку. В надрезы на щучке вставляем дольки лимона. Выкладываем начиненную щуку на подушку из моркови и лука, заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке. В конце надо раскрыть фольгу на 15 минут и дать щучке зарумяниться.

Фото: Елена Бледных Поделиться Поделиться





Елена Бережная, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, художественный руководитель Детского ледового театра — Мой новогодний рецепт еще не придумался. Но в морозильнике лежат две утки, привезенные из Невинномысска (это мой родной город). Их и буду готовить, хотя еще не знаю как. Может быть, с яблоками, может быть, с картошкой, может быть, с кислой капустой.

Открою холодильник, открою YouTube и буду творить. Но когда — этого тоже не знаю. Накануне Нового года для фигуристов горячее время. Но деваться некуда. Утки сами себя не запекут!

Андрей Федечко / Санкт-Петербургский государственный детский ледовый театр Поделиться Поделиться





Настя Крайнова, певица и ведущая — Необычный по сочетанию, но очень вкусный салат точно понравится всем гостям.



Нам понадобятся: салатный микс, вяленые томаты, манго, печень куриная, огурцы свежие, дижонская горчица, масло оливковое, соевый соус, мёд, кокосовые сливки, соль и перец по вкусу. Печень промоем и обсушим, разрежем на небольшие кусочки и обжарим на масле до готовности. Посолите и поперчите печень, убавьте огонь и налейте небольшое количество кокосовых сливок. С помощью овощечистки нарезаем манго и огурец тонкими слайсами, вяленые томаты измельчаем произвольно. Для соуса: смешиваем в блендере один огурец с мёдом, соевым соусом, горчицей и оливковым маслом, хорошо всё пробиваем в однородную массу. Теперь выкладываем на тарелку зелень, сверху манго, огурец и вяленые томаты, добавьте печень и залейте всё готовым соусом.



пресс-служба Насти Крайновой Поделиться Поделиться





Гедиминас Таранда, заслуженный деятель искусств РФ, артист балета и антрепренер — Я предлагаю вам рецепт венских вафель с мороженым. Он достаточно простой, с небольшой помощью взрослых эти замечательные вафли могут приготовить даже дети. Я уже второй год провожу в исторической усадьбе Морозовых такой необыкновенный праздник, который называется «Дворянское рождество», и у нас дети на этом празднике обязательно пекут такие вафли. Им очень нравится и процесс, и результат, вафли получаются пышные, нежные и очень новогодние!

Фото: личный архив Гедиминаса Таранды Поделиться Поделиться





Нам понадобятся: мука, яйца, сахар, щепотка соли, молоко, растопленное сливочное масло и разрыхлитель теста.



Конкретные пропорции можно посмотреть в интернете, они зависят от того, на какую компанию вы печете эти вафли. Самое трудное — это отделить белки от желтков. Желтки нужно взбить с сахаром, добавить масло, муку, разрыхлитель и молоко. А белки нужно взбить в пену тоже с сахаром и щепоткой соли. А потом всё перемешать. Из этого теста получаются вкуснейшие вафли! Их нужно есть теплыми и обязательно с шариком мороженого. Можно посыпать корицей или ягодами, полить карамелью, но нужно обязательно загадать желание. Оно сбудется!



личный архив Гедиминаса Таранды Поделиться Поделиться





NST, певица — Новогодний стол для меня — это разнообразие закусок, салатов, мяса и рыбы. Я больше люблю рыбу и поделюсь с вами своим фирменным рецептом «Лосось в сливочном соусе со шпинатом и голубым сыром».



Нам понадобятся: лосось (свежий или замороженный), можно взять форель или горбушу. Шпинат свежий, сливки 30%, чеснок, сыр с голубой плесенью, кедровые орешки.

Филе рыбы очищаем и нарезаем порционными кусочками. В форму для запекания кладем шпинат и разрезанный пополам чеснок, сверху выкладываем рыбу и кедровые орешки, не забываем посолить и поперчить. Рыбу заливаем сливками и убираем в разогретую духовку 180 градусов на 25 минут. Как рыба приготовится, посыпаем ее кусочками сыра с голубой плесенью. Советую подавать с гарниром и зеленым салатом.



Фото: пресс-служба NST Поделиться Поделиться





Алиса Руденко, актриса — Новый год без мандаринов и сладкого не бывает! Поэтому мы с мамой делаем необычный десерт, который любят даже взрослые, и это мандарины в шоколаде.

Нам понадобятся: мандарины, шоколад горький или молочный и фисташки.



Фисташки очищаем от скорлупы и мелко нарезаем, мандарины очищаем и делим на дольки. Начинаем топить шоколад и делаем это только на водяной бане. Затем очищенные дольки мандаринов опускаем в горячий шоколад, а следом купаем их в фисташках и откладываем на пергамент. Как все мандаринки будут в шоколаде, отправляем их в морозилку на 15 минут до застывания шоколада. Приятного аппетита и сладкого Нового года!

пресс-служба Алисы Руденко Поделиться Поделиться



