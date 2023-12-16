Метель, сильный ветер и гололёд. МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды

В воскресенье, 17 декабря, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. В отдельных районах города возможны метель и гололёд.

В связи с этим Росгидрометцентр объявил о введении «желтого» уровня погодной опасности. Непогода ожидается с часа ночи до 13:00. Метель может затруднить движение транспорта, а гололёд — привести к падениям и травмам.

Всего существует три уровня погоды: «зеленый» — безопасный, «желтый» — потенциально опасный и «красный» — опасный.