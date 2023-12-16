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    Метель, сильный ветер и гололёд. МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды

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    9 комментариев

    В воскресенье, 17 декабря, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. В отдельных районах города возможны метель и гололёд.

    В связи с этим Росгидрометцентр объявил о введении «желтого» уровня погодной опасности. Непогода ожидается с часа ночи до 13:00. Метель может затруднить движение транспорта, а гололёд — привести к падениям и травмам.

    Всего существует три уровня погоды: «зеленый» — безопасный, «желтый» — потенциально опасный и «красный» — опасный.

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    Комментарии 9

    Гость16 Дек 2023 в 15:30
    а новый год ваобще разгул стихии -никто не работает.
    +0−0
    Гость16 Дек 2023 в 15:17
    Сама же Фонтанка не так давно писала, что уровней погодной опасности - четыре (в т.ч. оранжевый). А сейчас пишет - три. Фу...
    +0−1
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