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    В Белгородской области в автомобиле, который подорвался на мине, находился замглавы района

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    6 комментариев

    В результате подрыва автомобиля на мине 13 декабря в Белгородской области пострадали три человека. Один из них подключен к аппарату ИВЛ, сообщил в пятницу, 15-го числа, губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

    Заместитель главы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко находится в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи проводят консилиум и принимают меры для улучшения его состояния.

    Глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко получила перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Ей была проведена операция, и сейчас ее состояние удовлетворительное.

    Фото: Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области
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    Водитель скотовоза Нуриддин Агалиев получил закрытую черепно-мозговую травму, а также закрытые травмы органов грудной клетки и брюшной полости. Он не нуждался в хирургическом вмешательстве. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей и получает консервативное лечение. Политик назвал его героем, поскольку мужчина после взрыва спас жизнь Бородаенко — срезал ремни безопасности и наложил жгуты, что позволило остановить сильное кровотечение.

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    Губернатор Гладков отметил, что после заключения врачей будет принято решение о выплатах пострадавшим в размере 500 тысяч рублей. Они положены тем, кому нанесен средний или тяжкий вред.

    «Фонтанка» ранее писала, что машина с тремя гражданскими подорвалась на мине в Белгородской области. У одного из пострадавших — частичная ампутация ног, сообщал тогда Вячеслав Гладков.

    Фото: Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области

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    Подрыв на минеБелгородская область
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    Комментарии 6

    Гость15 Дек 2023 в 15:57
    про "водителя скотовоза" смешно, лучше и не скажешь
    +2−0
    Гость15 Дек 2023 в 15:53
    А до 24.0222 такоВа не было (спойлер: и не могло быть).
    +1−0
    Гость15 Дек 2023 в 15:45
    За три дня. Или дна.
    +1−0
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