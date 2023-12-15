В Белгородской области в автомобиле, который подорвался на мине, находился замглавы района

В результате подрыва автомобиля на мине 13 декабря в Белгородской области пострадали три человека. Один из них подключен к аппарату ИВЛ, сообщил в пятницу, 15-го числа, губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.



Заместитель главы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко находится в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи проводят консилиум и принимают меры для улучшения его состояния.

Глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко получила перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Ей была проведена операция, и сейчас ее состояние удовлетворительное.