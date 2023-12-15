В Белгородской области в автомобиле, который подорвался на мине, находился замглавы района

В результате подрыва автомобиля на мине 13 декабря в Белгородской области пострадали три человека. Один из них подключен к аппарату ИВЛ, сообщил в пятницу, 15-го числа, губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
Заместитель главы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко находится в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи проводят консилиум и принимают меры для улучшения его состояния.
Глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко получила перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Ей была проведена операция, и сейчас ее состояние удовлетворительное.
Водитель скотовоза Нуриддин Агалиев получил закрытую черепно-мозговую травму, а также закрытые травмы органов грудной клетки и брюшной полости. Он не нуждался в хирургическом вмешательстве. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей и получает консервативное лечение. Политик назвал его героем, поскольку мужчина после взрыва спас жизнь Бородаенко — срезал ремни безопасности и наложил жгуты, что позволило остановить сильное кровотечение.
Губернатор Гладков отметил, что после заключения врачей будет принято решение о выплатах пострадавшим в размере 500 тысяч рублей. Они положены тем, кому нанесен средний или тяжкий вред.
«Фонтанка» ранее писала, что машина с тремя гражданскими подорвалась на мине в Белгородской области. У одного из пострадавших — частичная ампутация ног, сообщал тогда Вячеслав Гладков.