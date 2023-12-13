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    В Белгородской области автомобиль с мирными жителями подорвался на мине

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    Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области. Пострадали три человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в среду, 13 декабря, в своем telegram-канале.

    По предварительной информации, ЧП случилось в Краснояружском районе, недалеко от хутора Высокий. У одного из пострадавших — частичная ампутация ног, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. Их доставили в больницу Белгорода.

    Еще один пострадавший с сотрясением мозга находится в Краснояружской центральной районной больнице, сообщил губернатор Белгородской области.

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