Охранницу брянской гимназии, где произошла стрельба, поместили под домашний арест

Женщине, которая работала охранником в брянской гимназии, где прогремела стрельба, изменили меру пресечения. Брянский областной суд огласил решение после того, как из СИЗО отпустили отца девочки, пронесшей в учреждение ружье. Об этом сообщил ТАСС сегодня, 15 декабря.



Суд удовлетворил жалобу на постановление о заключении под стражу. В результате для сотрудницы ЧОП избрали домашний арест. В СИЗО женщину определили 9 декабря. О том, что рассказывала охранница на суде, читайте здесь.

Сегодня же стало известно, что отцу школьницы, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Под домашним арестом находится и замдиректора гимназии. Гендиректора ЧОП «Экскалибур» Сергея Поддубного суд отправил в СИЗО.