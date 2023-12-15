Охранницу брянской гимназии, где произошла стрельба, поместили под домашний арест

Женщине, которая работала охранником в брянской гимназии, где прогремела стрельба, изменили меру пресечения. Брянский областной суд огласил решение после того, как из СИЗО отпустили отца девочки, пронесшей в учреждение ружье. Об этом сообщил ТАСС сегодня, 15 декабря.
Суд удовлетворил жалобу на постановление о заключении под стражу. В результате для сотрудницы ЧОП избрали домашний арест. В СИЗО женщину определили 9 декабря. О том, что рассказывала охранница на суде, читайте здесь.
Сегодня же стало известно, что отцу школьницы, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Под домашним арестом находится и замдиректора гимназии. Гендиректора ЧОП «Экскалибур» Сергея Поддубного суд отправил в СИЗО.
Напомним, трагедия в брянской гимназии № 5 произошла утром 7 декабря. По версии следствия, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, после чего покончила с собой. Пятеро человек с ранениями были доставлены в больницу, одна девочка погибла (не считая самой стрелявшей).
По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по статье о халатности. Сотрудники прокуратуры установили, что утром 7 декабря металлодетектор на входе в МБОУ «Гимназия № 5» города Брянска был убран, хотя фактически имелся в наличии.