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    Охранницу брянской гимназии, где произошла стрельба, поместили под домашний арест

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    3 комментария

    Женщине, которая работала охранником в брянской гимназии, где прогремела стрельба, изменили меру пресечения. Брянский областной суд огласил решение после того, как из СИЗО отпустили отца девочки, пронесшей в учреждение ружье. Об этом сообщил ТАСС сегодня, 15 декабря.

    Суд удовлетворил жалобу на постановление о заключении под стражу. В результате для сотрудницы ЧОП избрали домашний арест. В СИЗО женщину определили 9 декабря. О том, что рассказывала охранница на суде, читайте здесь.

    Сегодня же стало известно, что отцу школьницы, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Под домашним арестом находится и замдиректора гимназии. Гендиректора ЧОП «Экскалибур» Сергея Поддубного суд отправил в СИЗО.

    Напомним, трагедия в брянской гимназии № 5 произошла утром 7 декабря. По версии следствия, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, после чего покончила с собой. Пятеро человек с ранениями были доставлены в больницу, одна девочка погибла (не считая самой стрелявшей).

    По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по статье о халатности. Сотрудники прокуратуры установили, что утром 7 декабря металлодетектор на входе в МБОУ «Гимназия № 5» города Брянска был убран, хотя фактически имелся в наличии.

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    Комментарии 3

    Гость15 Дек 2023 в 13:25
    если эта тетка настоящий самурай - она знает, что делать в таких случаях
    +0−0
    16353746115 Дек 2023 в 13:16
    Там в брянске еще остался кто не сидить по этому поводу?
    +2−0
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