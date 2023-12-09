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    Гендиректора ЧОПа арестовали после стрельбы, которую устроила девочка в брянской гимназии

    1918
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    В Брянске суд отправил под стражу гендиректора ЧОП «Экскалибур» Сергея Поддубного, предприятие которого обслуживало гимназию № 5, где произошла стрельба. Об этом 9 декабря пишет MSK1.

    Фигуранту вменяют статью 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Поддубного арестовали до 6 февраля.

    Фото: MSK1
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    По данным следствия, Поддубный не обеспечил установку металлоискателя и не проконтролировал подчиненных. Правоохранители считают, что «именно его действия привели к тому, что в школе произошла смерть двоих несовершеннолетних».

    Поддубный возражал против стражи и просил домашний арест, чтобы находиться рядом с семьей и иметь возможность работать.

    Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла в четверг. По версии следствия, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. Погибли двое, среди которых стрелявшая. Еще пятеро человек с ранениями были доставлены в больницу.

    По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по статье о халатности. Сотрудники прокуратуры установили, что утром 7 декабря металлодетектор на входе в МБОУ «Гимназия № 5» города Брянска был убран, хотя фактически имелся в наличии.

    Сообщалось о задержании отца девочки и замдиректора гимназии, которая, по данным СМИ, является завхозом и отвечает за организацию мер безопасности в школе.

    Фото: MSK1

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