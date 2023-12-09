РИА: В Брянске после стрельбы в гимназии задержана замдиректора

Заместитель директора брянской гимназии № 5 задержана в пятницу вечером по подозрению в халатности. Об этом 9 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По данным собеседника издания, женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ — халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц.

Тем временем MSK1 со ссылкой на суд Брянска сообщает, что в отношении отца девочки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). По ней ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчину задержали накануне.