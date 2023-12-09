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    РИА: В Брянске после стрельбы в гимназии задержана замдиректора

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    Заместитель директора брянской гимназии № 5 задержана в пятницу вечером по подозрению в халатности. Об этом 9 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным собеседника издания, женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ — халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц.

    Тем временем MSK1 со ссылкой на суд Брянска сообщает, что в отношении отца девочки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). По ней ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчину задержали накануне.

    Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла в четверг. По версии следствия, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. Погибли двое, среди которых стрелявшая. Еще пятеро человек с ранениями были доставлены в больницу.

    По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по статье о халатности. Сотрудники прокуратуры установили, что утром 7 декабря металлодетектор на входе в МБОУ «Гимназия № 5» города Брянска был убран, хотя фактически имелся в наличии.

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