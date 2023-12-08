После стрельбы в школе Брянска возбудили уголовное дело о халатности

Прокуратура выяснила, как ученица смогла пройти в брянскую гимназию с ружьем. Это стало поводом для уголовного дела в отношении должностных лиц школы.
Сотрудники надзорного ведомства установили, что утром 7 декабря металлодетектор на входе в МБОУ «Гимназия №5» города Брянска был убран, хотя фактически имелся в наличии, сообщает 8 декабря пресс-служба прокуратуры Брянской области. Таким образом, контроль посетителей, чтобы воспрепятствовать проносу запрещенных предметов, не осуществлялся. «Это создало условия для прохода ученицы 8-го класса в помещение гимназии с огнестрельным оружием», — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура направила материалы проверки следствию, и по результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность) в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами гимназии своих обязанностей. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в первую очередь нужно определить, почему не сработали принятые меры безопасности.
Напомним, утром 7 декабря ученица брянской гимназии №5 пришла в школу с отцовским помповым ружьем и открыла огонь по одноклассникам. В результате одна из школьниц и сама стрелявшая погибли, пятеро были ранены. Двоих детей минувшей ночью спецбортом МЧС доставили в Москву, они в тяжелом состоянии. Одного из них утром отправили на операцию, пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова. По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
Сегодня стало известно, что в рамках расследования задержали главу частного охранного предприятия, охранницу гимназии и отца стрелявшей девочки. Депутат Госдумы Александр Хинштейн одной из возможных причин трагедии называл халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. Он также сообщал, что предстоит выяснить законность действий частных охранников, с которыми работала школа.