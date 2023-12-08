После стрельбы в школе Брянска возбудили уголовное дело о халатности

Прокуратура выяснила, как ученица смогла пройти в брянскую гимназию с ружьем. Это стало поводом для уголовного дела в отношении должностных лиц школы.



Сотрудники надзорного ведомства установили, что утром 7 декабря металлодетектор на входе в МБОУ «Гимназия №5» города Брянска был убран, хотя фактически имелся в наличии, сообщает 8 декабря пресс-служба прокуратуры Брянской области. Таким образом, контроль посетителей, чтобы воспрепятствовать проносу запрещенных предметов, не осуществлялся. «Это создало условия для прохода ученицы 8-го класса в помещение гимназии с огнестрельным оружием», — говорится в сообщении ведомства.