Два и три. Что известно о состоянии детей, в которых стреляла девочка в брянской школе

Вертолет Ми-8 МЧС доставил в Москву двух пострадавших в результате стрельбы в гимназии в Брянске, их сопровождали медики. Об этом ночью 8 декабря рассказал телеграм-канал МЧС.



Пациенты — двое детей, находящиеся в тяжёлом состоянии, — перенесли перелёт удовлетворительно, отчиталась пресс-служба Минздрава. Ранее сообщалось, что их будут лечить в Российской детской клинической больнице. Ещё трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести остаются в медицинских организациях Брянска.

«Брянские врачи провели экстренные телемедицинские консультации по всем пяти госпитализированным детям со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России и НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Минздрава России», — добавили в пресс-службе.

