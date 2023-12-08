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    Два и три. Что известно о состоянии детей, в которых стреляла девочка в брянской школе

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    Вертолет Ми-8 МЧС доставил в Москву двух пострадавших в результате стрельбы в гимназии в Брянске, их сопровождали медики. Об этом ночью 8 декабря рассказал телеграм-канал МЧС.

    Пациенты — двое детей, находящиеся в тяжёлом состоянии, — перенесли перелёт удовлетворительно, отчиталась пресс-служба Минздрава. Ранее сообщалось, что их будут лечить в Российской детской клинической больнице. Ещё трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести остаются в медицинских организациях Брянска.

    «Брянские врачи провели экстренные телемедицинские консультации по всем пяти госпитализированным детям со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России и НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Минздрава России», — добавили в пресс-службе.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко лично контролирует оказание помощи пострадавшим.

    Напомним, в четверг, 7 декабря, 14-летняя девочка принесла в гимназию №5 помповое ружье и начала стрелять в одноклассников. Двое погибли (сама стрелявшая и её одноклассница), пять человек были госпитализированы. Ружьё принадлежит отцу, разрешение на него есть.

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