Губернатор Богомаз: пострадавших от стрельбы в брянской школе детей отправят в Москву

Двоих детей, пострадавших в результате стрельбы в одной из школ Брянска, спецбортом доставят на лечение в Москву. Об этом 7 декабря в своем телеграм-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.



Глава региона подчеркнул, что жизни школьников ничего не угрожает. Однако в Брянск по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко прибыл спецборт с медицинским модулем.