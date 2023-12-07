Губернатор Богомаз: пострадавших от стрельбы в брянской школе детей отправят в Москву

Двоих детей, пострадавших в результате стрельбы в одной из школ Брянска, спецбортом доставят на лечение в Москву. Об этом 7 декабря в своем телеграм-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Глава региона подчеркнул, что жизни школьников ничего не угрожает. Однако в Брянск по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко прибыл спецборт с медицинским модулем.
Губернатор сообщил, что двоих пострадавших школьников, состояние которых оценивается как стабильно тяжелое, доставят на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.
По информации Богомаза, еще три школьника находятся в удовлетворительном состоянии.
«Фонтанка» подробно рассказывала, как в брянской школе ученица принесла помповое ружье и открыла огонь по своим одноклассникам. Погибли двое, в том числе и стрелявшая девочка.