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    РИА: в Брянске задержаны глава ЧОП, охранник школы и отец стрелявшей девочки

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    После стрельбы в брянской гимназии задержаны глава частного охранного предприятия, охранник гимназии и отец стрелявшей девочки. Об этом 8 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

    По данным источника, задержание было проведено прошлой ночью. Он назвал имена двух задержанных: гендиректор ЧОП «Экскалибур» Сергей Поддубный и школьная охранница Галина Черткова. Расследование уголовного дела ведется Следственным комитетом России.

    Напомним, 7 декабря 14-летняя девочка принесла в гимназию №5 Брянска ружье и открыла стрельбу по одноклассникам. Двое погибли (сама стрелявшая и её одноклассница), пять человек были госпитализированы. Двоих пострадавших спецбортом отправили на лечение в Москву. Ружьё принадлежит отцу девочки, разрешение у него есть.

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