«Ключ, где ключ?» Как ученики брянской гимназии увидели стрельбу в объективы на своих смартфонах

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 началась стрельба. Впервые в России с ружьем в класс пришла девочка. «Фонтанка» показывает, что творилось в школе в эти роковые минуты.

Известно, что восьмиклассница пришла в школу в 9 утра, поднялась на 4-й этаж, зашла на урок биологии, где учился ее класс, и открыла стрельбу по одноклассникам.



В результате пострадали пять школьников, двое погибли. В числе последних — стрелявшая, она покончила с собой. Вторая погибшая — её одноклассница. Один из пяти пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

