«Ключ, где ключ?» Как ученики брянской гимназии увидели стрельбу в объективы на своих смартфонах

Любовь Хмелевская
Утром 7 декабря в брянской гимназии
Известно, что восьмиклассница пришла в школу в 9 утра, поднялась на
В результате пострадали пять школьников, двое погибли. В числе последних — стрелявшая, она покончила с собой. Вторая погибшая — её одноклассница. Один из пяти пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
По данным Следственного комитета Брянской области, восьмиклассница стреляла из дробовика, или помпового ружья «
По данным местных СМИ, у девочки были конфликты в школе с одноклассниками, доходящие до травли. На эту информацию уже успели отреагировать в Госдуме:
«Давайте мы попросим <...> запросить информацию и профильный комитет по просвещению — проработать определение "травля", которое вами вынесено как предложение для законодательного урегулирования вопроса», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.