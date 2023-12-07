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    «Ключ, где ключ?» Как ученики брянской гимназии увидели стрельбу в объективы на своих смартфонах

    Стрельба в Брянске унесла жизни двоих, в том числе школьницы, которая принесла в школу дробовик

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    Любовь Хмелевская

    Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 началась стрельба. Впервые в России с ружьем в класс пришла девочка. «Фонтанка» показывает, что творилось в школе в эти роковые минуты.

    Известно, что восьмиклассница пришла в школу в 9 утра, поднялась на 4-й этаж, зашла на урок биологии, где учился ее класс, и открыла стрельбу по одноклассникам.

    В результате пострадали пять школьников, двое погибли. В числе последних — стрелявшая, она покончила с собой. Вторая погибшая — её одноклассница. Один из пяти пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

    По данным Следственного комитета Брянской области, восьмиклассница стреляла из дробовика, или помпового ружья «Бекас-3». Его девочка взяла у отца, что осталось незамеченным. Школьница пронесла оружие в тубусе, были при ней и патроны. На входе в школу предмет никого не смутил. По предварительным данным, в здании не было рамок металлоискателя. Директора школы допросили по поводу обеспечения безопасности в учебном заведении.

    По данным местных СМИ, у девочки были конфликты в школе с одноклассниками, доходящие до травли. На эту информацию уже успели отреагировать в Госдуме:

    «Давайте мы попросим <...> запросить информацию и профильный комитет по просвещению — проработать определение "травля", которое вами вынесено как предложение для законодательного урегулирования вопроса», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online».

    © Фонтанка.Ру

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