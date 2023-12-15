Отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии, отпустили из СИЗО

Дмитрия Афанаскина — отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, отпустили из СИЗО под запрет определенных действий, передает 15 декабря ТАСС.
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Дмитрия Афанаскина — отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, отпустили из СИЗО под запрет определенных действий, передает 15 декабря ТАСС.
Новость дополняется.
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