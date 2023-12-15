    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -9

    1 м/с, ю-в

    762мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.67eur97.74

    Отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии, отпустили из СИЗО

    1074
    2 комментария

    Дмитрия Афанаскина — отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, отпустили из СИЗО под запрет определенных действий, передает 15 декабря ТАСС.

    Новость дополняется.

    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость15 Дек 2023 в 10:08
    И это правильно
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close