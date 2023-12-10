    Сейчас

    -11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -11˚C

    Переменная облачность, Небольшой снег

    Ощущается как -15

    2 м/с, вос

    767мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.64eur98.84

    Небрежное хранение оружия и доведение до самоубийства. Суд арестовал отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии Брянска

    1634
    28 комментариев

    Советский районный суд Брянска арестовал отца погибшей школьницы, устроившей стрельбу в гимназии № 5. Мужчину обвиняют в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч. 2 ст. 224 УК РФ) и доведении до самоубийства несовершеннолетнего (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ), сообщает 10 декабря пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

    По версии следствия, обвиняемый допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть оружием, пронести его в школу и выстрелить в одноклассников.

    Мужчину также обвиняют в доведении до самоубийства своей несовершеннолетней дочери путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства.

    Ранее по делу о стрельбе в школе суд отправил под домашний арест заместителя директора гимназии № 5 в Брянске Ларису Католикову. Охранницу гимназии № 5 Галину Черткову, а также гендиректора обслуживающего гимназию ЧОПа отправили под стражу.

    Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла в минувший четверг. По версии следствия, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. Пятеро человек с ранениями были доставлены в больницу, один ребенок погиб.

    По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по статье о халатности. Сотрудники прокуратуры установили, что утром 7 декабря металлодетектор на входе в МБОУ «Гимназия № 5» города Брянска был убран, хотя фактически имелся в наличии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close