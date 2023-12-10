Небрежное хранение оружия и доведение до самоубийства. Суд арестовал отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии Брянска

Советский районный суд Брянска арестовал отца погибшей школьницы, устроившей стрельбу в гимназии
По версии следствия, обвиняемый допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть оружием, пронести его в школу и выстрелить в одноклассников.
Мужчину также обвиняют в доведении до самоубийства своей несовершеннолетней дочери путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства.
Ранее по делу о стрельбе в школе суд отправил под домашний арест заместителя директора гимназии
Стрельба в брянской гимназии
По факту трагедии возбудили уголовное дело по