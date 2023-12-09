В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии

Двое подростков, которых доставили из Брянска в Москву после стрельбы в гимназии, остаются в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом 9 декабря сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.



По его словам, детям проведены хирургические операции. Одного перевели из реанимации в травматологическое отделение, он находится в сознании. А второй пока в медикаментозном сне.

Трое пострадавших подростков, которые проходят лечение в больницах Брянска, находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывают все необходимую помощь, угрозы их жизни нет.