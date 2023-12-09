    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -15

    1 м/с, вос

    772мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.64eur98.84

    В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии

    943
    3 комментария

    Двое подростков, которых доставили из Брянска в Москву после стрельбы в гимназии, остаются в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом 9 декабря сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    По его словам, детям проведены хирургические операции. Одного перевели из реанимации в травматологическое отделение, он находится в сознании. А второй пока в медикаментозном сне.

    Трое пострадавших подростков, которые проходят лечение в больницах Брянска, находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывают все необходимую помощь, угрозы их жизни нет.

    Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла в четверг. По версии следствия, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. Погибли двое, среди которых стрелявшая. Еще пятеро человек с ранениями были доставлены в больницу.

    По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по статье о халатности. Сотрудники прокуратуры установили, что утром 7 декабря металлодетектор на входе в МБОУ «Гимназия № 5» города Брянска был убран, хотя фактически имелся в наличии.

    Сообщалось о задержании отца девочки и замдиректора гимназии, которая, по данным СМИ, является завхозом и отвечает за организацию мер безопасности в школе. Гендиректор ЧОПа, который обслуживал гимназию, арестован судом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    Гость09 Дек 2023 в 15:39
    "Ну что, как потравили?"
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close