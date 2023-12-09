В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской гимназии

Двое подростков, которых доставили из Брянска в Москву после стрельбы в гимназии, остаются в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом 9 декабря сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, детям проведены хирургические операции. Одного перевели из реанимации в травматологическое отделение, он находится в сознании. А второй пока в медикаментозном сне.
Трое пострадавших подростков, которые проходят лечение в больницах Брянска, находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывают все необходимую помощь, угрозы их жизни нет.
Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла в четверг. По версии следствия, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. Погибли двое, среди которых стрелявшая. Еще пятеро человек с ранениями были доставлены в больницу.
По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по статье о халатности. Сотрудники прокуратуры установили, что утром 7 декабря металлодетектор на входе в МБОУ «Гимназия № 5» города Брянска был убран, хотя фактически имелся в наличии.
Сообщалось о задержании отца девочки и замдиректора гимназии, которая, по данным СМИ, является завхозом и отвечает за организацию мер безопасности в школе. Гендиректор ЧОПа, который обслуживал гимназию, арестован судом.