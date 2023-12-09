«Это был скрытый пронос». Как арестовывали охранницу брянской гимназии, где произошла стрельба

В Брянске отправили под стражу Галину Черткову, охранницу гимназии № 5, где произошла стрельба. Ей вменяют статью 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом 9 декабря сообщает корреспондент MSK1.RU из зала суда.
Женщина работала в день, когда девочка пронесла оружие в тубусе и устроила стрельбу. По данным следствия, «в результате ее ненадлежащим образом выполненных услуг ребенок пронес оружие в помещение учебного заведения, где было совершено преступление».
Черткова свою вину не признала. Рассказала на суде, что работает в ЧОП «Экскалибур» 6 лет, все это время она постоянно дежурила в гимназии. В то роковое утро сестры, одна из которых устроила стрельбу, шли в шапках, пальто и с рюкзаками, ничего подозрительного, по словам охранницы, не было.
«Я достаточно осуществляю контроль, я работаю согласно инструкциям. В то утро злосчастное девочки шли одетые, как обычно… Явный какой-то подозрительный предмет я не видела. То есть то, что несла эта девочка, в глаза не бросалось. Как она там? Может сбоку умудрилась. Тем более, как говорят, она несла его в тубусе, закрученном миллиметровкой. То есть это был скрытый пронос», — объясняла охранница.
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Рамки перед входом убрали в среду, за день до преступления, так как «украшали холл», говорит охранница, но добавляет, что у нее тогда был выходной. На вопрос о том, сработала ли тревожная кнопка, она ответила: «Да, конечно».
Черткова просила домашний арест, но суд отправил ее под стражу до 6 февраля.
Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла в четверг. По версии следствия, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. Погибли двое, среди которых стрелявшая. Еще пятеро человек с ранениями были доставлены в больницу.
По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по статье о халатности. Сотрудники прокуратуры установили, что утром 7 декабря металлодетектор на входе в МБОУ «Гимназия № 5» города Брянска был убран, хотя фактически имелся в наличии.
Сообщалось о задержании отца девочки и замдиректора гимназии, которая, по данным СМИ, является завхозом и отвечает за организацию мер безопасности в школе. Гендиректор ЧОПа, который обслуживал гимназию, арестован судом.