«Это был скрытый пронос». Как арестовывали охранницу брянской гимназии, где произошла стрельба

В Брянске отправили под стражу Галину Черткову, охранницу гимназии № 5, где произошла стрельба. Ей вменяют статью 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом 9 декабря сообщает корреспондент MSK1.RU из зала суда.

Женщина работала в день, когда девочка пронесла оружие в тубусе и устроила стрельбу. По данным следствия, «в результате ее ненадлежащим образом выполненных услуг ребенок пронес оружие в помещение учебного заведения, где было совершено преступление».

Черткова свою вину не признала. Рассказала на суде, что работает в ЧОП «Экскалибур» 6 лет, все это время она постоянно дежурила в гимназии. В то роковое утро сестры, одна из которых устроила стрельбу, шли в шапках, пальто и с рюкзаками, ничего подозрительного, по словам охранницы, не было.