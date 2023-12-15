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    Politico: за переговоры о вступлении Украины в ЕС проголосовали, пока Орбан отходил за кофе

    1980
    11 комментариев

    Накануне, 14 декабря, в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, в ходе которого обсуждались два вопроса по Украине. После долгой дискуссии о начале переговоров с Киевом о членстве в ЕС немецкий канцлер Олаф Шольц предложил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану выйти за кофе. В этот момент решение приняли без него, сообщает Politico.

    Европейские лидеры дискутировали на протяжении трех часов. Венгрия оказалась единственной страной, которая противостояла решению начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. По мнению Виктора Орбана, страна не соответствует критериям членства в союзе. Затем Шольц решил использовать «старый трюк», который он применял еще во время пребывания в молодежной организации партии СДПГ «Молодые социалисты».

    Орбан в итоге не стал накладывать вето на результаты голосования. Политик вышел из зала, но заявил, что ЕС принимает «совершенно бессмысленное, иррациональное и неправильное решение». Также политики обсуждали вопрос о выделении 50 миллиардов помощи Украине, но в этот раз Венгрия наложила вето. «Две уступки на одном саммите — это слишком много, чтобы дома, в Венгрии, их приняли», — рассказал источник издания.

    Сама Венгрия не до конца соответствует критериям страны Евросоюза. Так, в прошлом году ЕС приостановил передачу Венгрии порядка 30 миллиардов долларов. В стране процветает коррупция, имеются проблемы с верховенством закона, пишет Politico. Чтобы разблокировать всю сумму, Будапешт должен выполнить несколько требований, в том числе обеспечить академические свободы и защитить права ЛГБТ*-сообщества (запрещено в РФ).

    13 декабря стало известно, что Еврокомиссия разблокировала 10,2 миллиарда евро для Венгрии.

    *Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским, деятельность запрещена на территории РФ.

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    ЕвросоюзВенгрияУкраинаВиктор ОрбанОлаф Шольц
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    Комментарии 11

    Гость15 Дек 2023 в 13:14
    значит недолго отсутстовал. он же не в гальюн, как некоторый, с чемоданом пошел!
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 13:07
    Денег нет, но есть переговоры. А хлопцы любят поболтать, хлебом не корми)
    +0−0
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