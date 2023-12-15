Politico: за переговоры о вступлении Украины в ЕС проголосовали, пока Орбан отходил за кофе

Накануне, 14 декабря, в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, в ходе которого обсуждались два вопроса по Украине. После долгой дискуссии о начале переговоров с Киевом о членстве в ЕС немецкий канцлер Олаф Шольц предложил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану выйти за кофе. В этот момент решение приняли без него, сообщает Politico.

Европейские лидеры дискутировали на протяжении трех часов. Венгрия оказалась единственной страной, которая противостояла решению начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. По мнению Виктора Орбана, страна не соответствует критериям членства в союзе. Затем Шольц решил использовать «старый трюк», который он применял еще во время пребывания в молодежной организации партии СДПГ «Молодые социалисты».