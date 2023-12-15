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    Петербуржец за 10 минут лишился квадроцикла в коттеджном поселке у Озерков

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    1 комментарий

    Жителя Петербурга оставили без дорогостоящего квадроцикла в Выборгском районе Ленобласти. Для угона неизвестному преступнику потребовалось всего 10 минут без присмотра.

    Вечером 14 декабря с заявлением об угоне в полицию обратился 29-летний петербуржец, стало известно «Фонтанке» 15 декабря. Он сообщил, что между 1:30 и 1:40 четверга от одного из домов в коттеджном поселке «Солнечный мыс» у поселка Озерки неизвестный преступник похитил его квадроцикл BRP Can-Am Renegade 2022 года выпуска.

    Ущерб составил 2,325 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

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    Комментарии 1

    Гость15 Дек 2023 в 12:01
    А как он там появился ?
    На учет поставлен?
    Право управления квадроциклом у гражданина имеются?

    Мутная история, много вопросов к потерпевшему, похоже на попытку мошенничества.
    нас не проведешь
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