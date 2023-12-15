Петербуржец за 10 минут лишился квадроцикла в коттеджном поселке у Озерков

Жителя Петербурга оставили без дорогостоящего квадроцикла в Выборгском районе Ленобласти. Для угона неизвестному преступнику потребовалось всего 10 минут без присмотра.



Вечером 14 декабря с заявлением об угоне в полицию обратился 29-летний петербуржец, стало известно «Фонтанке» 15 декабря. Он сообщил, что между 1:30 и 1:40 четверга от одного из домов в коттеджном поселке «Солнечный мыс» у поселка Озерки неизвестный преступник похитил его квадроцикл BRP Can-Am Renegade 2022 года выпуска.