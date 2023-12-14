Петербургский суд вынес приговор по делу о смертельной «подпольной» пластической операции

Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении хирурга Гурама Папиашвили и анестезиолога Сергея Копцова. Мужчины признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека. Папиашвили также признан виновным в незаконном хранении наркотических средств. Об этом 14 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Как уточняет городская прокуратура, Копцову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и запретом заниматься медицинской деятельностью на 2,5 года. Хирург Папиашвили получил реальный срок — 9 лет в колонии общего режима.
«Фонтанка» подробно описывала, что именно вменяли врачам. В первый ковидный год, когда плановая медпомощь не оказывалась, они выполнили пластическую операцию коллеге-педиатру. Причем делалась она в клинике, зарегистрированной как стоматология и не имеющей лицензии на «пластику».
Было установлено, что в ходе операции врачи превысили дозу лидокаина, после чего выписали женщину, несмотря на ухудшение ее состояния. Папиашвили ставил капельницы пациентке на дому, а когда ей стало совсем плохо, отвез на собственной машине в клинику, где ее оперировал. После женщина была госпитализирована в Центр Алмазова, где ей уже не смогли ничем помочь. Экспертиза показала, что петербурженка умерла от отравления лидокаином в сочетании с побочными эффектами от операции.