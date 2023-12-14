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    РИА: золотые резервы России превысили рекордные 150 млрд долларов

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    Золотые резервы России увеличились до рекордных 151,9 млрд долларов — благодаря росту мировых цен на этот металл. В физическом же выражении запас сократился примерно на 16 тонн — до 2 315 тонн, он уменьшается уже второй месяц подряд, сообщает 14 декабря РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.

    «Вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2% — до 151,9 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем в современной истории», — говорится в сообщении.

    Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре — 148,7 млрд долларов.

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    Гость14 Дек 2023 в 08:37
    Пенсионеры от голода умирают, а вы золото копите. У гроба карманов нет.
    +0−1
    Гость14 Дек 2023 в 08:28
    Это типа : давайте рассказывать как богаты и чего много, главное нам хватает.
    +0−0
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