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    Песков: Путин провел совещание в рамках подготовки к прямой линии

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    Президент России Владимир Путин накануне прямой линии провел подробное совещание, 13 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

    «Интересовался вопросами», — отметил Песков. Среди вопросов, которые жители России задают президенту, — непростая международная обстановка и СВО, рассказал он.

    На вопросы журналистов и россиян в прямом эфире президент ответит уже завтра, 14 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» совместит большую пресс-конференцию и прямую линию.

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