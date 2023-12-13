Песков: Путин провел совещание в рамках подготовки к прямой линии

Президент России Владимир Путин накануне прямой линии провел подробное совещание, 13 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Интересовался вопросами», — отметил Песков. Среди вопросов, которые жители России задают президенту, — непростая международная обстановка и СВО, рассказал он.
На вопросы журналистов и россиян в прямом эфире президент ответит уже завтра, 14 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» совместит большую пресс-конференцию и прямую линию.