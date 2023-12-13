Петербурженка доказала, что не видела знака о запрете парковки, и отбилась от штрафа

Если водителю не видно знака, нарушение требований которого ему вменяют, то суду не видно состава нарушения. В вопросах парковки в Петербурге разбирался Петроградский районный суд.



Жительница Петербурга обратилась в суд с жалобой на постановление комитета по транспорту, сообщает 13 декабря объединенная пресс-служба судов города. Днем 26 июня 2023 года она оставила свой Volkswagen Golf у дома 1/10 по улице Котовского — в зоне действия дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена», и позже получила штраф в 3 тысячи рублей по ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ. В обоснование жалобы женщина отметила, что указанный дорожный знак установлен очень далеко от края проезжей части, из-за чего его не видно, о чем она подавала жалобу в ГИБДД. И добавила, что за рулем вообще была не она.