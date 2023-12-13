Audi сбил девочку-подростка на пешеходном переходе под Петербургом

Под колесами автомобиля в Гатчинском районе Ленобласти оказалась несовершеннолетняя девочка. Вместе с пострадавшими в петербургских ДТП — это третий ребенок, сбитый за последние сутки.



В 7:50 12 декабря на 27-м километре автодороги Красное Село — Гатчина — Павловск 32-летний житель Коммунара, следуя от Коммунара в сторону Гатчины на автомобиле Audi 80, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю девочку, стало известно «Фонтанке» 13 декабря. Она переходила дорогу без сопровождения взрослых.

В результате девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель автомобиля за 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 9 раз, в том числе за ДТП с пострадавшим.