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    Audi сбил девочку-подростка на пешеходном переходе под Петербургом

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    10 комментариев

    Под колесами автомобиля в Гатчинском районе Ленобласти оказалась несовершеннолетняя девочка. Вместе с пострадавшими в петербургских ДТП — это третий ребенок, сбитый за последние сутки.

    В 7:50 12 декабря на 27-м километре автодороги Красное Село — Гатчина — Павловск 32-летний житель Коммунара, следуя от Коммунара в сторону Гатчины на автомобиле Audi 80, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю девочку, стало известно «Фонтанке» 13 декабря. Она переходила дорогу без сопровождения взрослых.

    В результате девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель автомобиля за 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 9 раз, в том числе за ДТП с пострадавшим.

    Тем же утром на перекрестке улицы Корнея Чуковского и Муринской дороги в Петербурге автомобиль Ford сбил на «зебре» женщину с двухлетней девочкой на руках. Обеих госпитализировали. А около трех часов дня на улице Шостаковича Skoda сбила 9-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.

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    Комментарии 10

    Гость13 Дек 2023 в 11:38
    За рулём ауди всегда одни умственно отсталые причем все как один с купленными в переходе правами
    +0−1
    мухомор13 Дек 2023 в 11:31
    30-летний некронемец это диагноз.
    +0−0
    VKuser1533535513 Дек 2023 в 11:26
    А что 16 летнему надо в сопровождении переходить?
    +2−0
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