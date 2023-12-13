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    Третьеклассник на севере Петербурга не дошёл из школы домой

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    Юный пешеход пострадал на дороге в Выборгском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 13 декабря.

    ДТП произошло 12 декабря в 15:07 на тихой улице Шостаковича, у дома 5, корпус 1. 44-летний петербуржец на «Шкоде Октавии» сбил ребёнка, пересекавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мальчик шёл один, без взрослых. Его в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, медики зафиксировали у него сотрясение головного мозга.

    Ребёнку недавно исполнилось 9 лет. Он учится в третьем классе гимназии, которая расположена во дворах улицы Шостаковича. Про водителя «Шкоды» известно, что он в этом году ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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