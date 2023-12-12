Российский миротворец погиб в Карабахе из-за съезда БТР с горной дороги. Есть пострадавшие

В Нагорном Карабахе российский миротворец погиб из-за съезда с БТР-82 с горной дороги. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Погиб российский миротворец в прошедший понедельник. Также пострадали еще двое военных — у одного травмы средней степени тяжести, а у другого тяжелой.



Пострадавшим миротворцам оказала медицинскую помощь азербайджанская сторона. Российских военных, получивших травмы, для дальнейшего лечения доставили в медучреждение авиационным транспортом.