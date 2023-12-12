Верховный суд признал скриншоты доказательством незаконной предвыборной агитации в Сети

Верховный суд России признал скриншоты экрана компьютера и смартфона доказательствами нарушения предвыборной агитации. При этом на скриншоте должна быть видна адресная строка, дата и время, сообщает 12 декабря РАПСИ со ссылкой на постановление ВС.

Также Верховный суд постановил, что для выявления и оценки доказательств в Интернете можно привлекать специалистов и экспертов, которые будут устанавливать наличие или отсутствие административного правонарушения. Кроме того, их целью станет выявление иных обстоятельств, имеющих значение для «правильного разрешения дела».