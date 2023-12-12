Верховный суд признал скриншоты доказательством незаконной предвыборной агитации в Сети

Верховный суд России признал скриншоты экрана компьютера и смартфона доказательствами нарушения предвыборной агитации. При этом на скриншоте должна быть видна адресная строка, дата и время, сообщает 12 декабря РАПСИ со ссылкой на постановление ВС.
Также Верховный суд постановил, что для выявления и оценки доказательств в Интернете можно привлекать специалистов и экспертов, которые будут устанавливать наличие или отсутствие административного правонарушения. Кроме того, их целью станет выявление иных обстоятельств, имеющих значение для «правильного разрешения дела».
Ранее Центризбирком России впервые утвердил трехдневное голосование на выборах президента, которые пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. К тому же выборы президента впервые пройдут в новых регионах. Действующий президент Владимир Путин уже рассказал, что будет баллотироваться на новый срок.