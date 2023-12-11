Вынесен приговор по делу о строительстве подстанции для «Газпром Арены»

Куйбышевский райсуд огласил приговор по делу о мошенничестве при строительстве подстанции для «Газпром Арены», сообщает 11 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Фигуранты дела — Алексей Горячев, Иван Карпович и Евгений Осипов. Им вменялись эпизоды по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления).
Напомним, Алексея Горячева задержали в мае 2020-го, когда он работал замглавы «Ленэнерго» по капитальному строительству. Но судебное разбирательство касалось событий 2015–2016 гг. В «Ленэнерго» Горячев пришел в 2018-м. Вопросы правоохранителей в 2020-м касались прокладки двух кабельных линий 110 кВ от подстанции «Василеостровская» к подстанции «Крестовская» для нужд стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове. В деле фигурировали суммы в десятки миллионов рублей.
Как сказано в сообщении, по обвинению в легализации Горячев и Карпович полностью оправданы «в связи с отсутствием состава преступления». За ними признано право на реабилитацию.
По части 4 статьи 159 УК РФ(мошенничество) Горячев приговорен к 2,5 годам в колонии общего режима, Карпович и Осипов получили по 1,5 года. У всех зачтено время под стражей, домашним арестом, в связи с чем наказание считается отбытым.