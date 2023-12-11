В Репино юному имениннику выстрелили в глаз

Активное празднование дня рождения в Курортном районе Петербурга закончилось для 16-летнего именинника госпитализацией.
Подросток поступил в детскую больницу имени Раухфуса накануне, стало известно «Фонтанке» 11 декабря. Медики диагностировали контузию тяжёлой степени и проникающее ранение глаза. Травмы пациент объяснил игрой в страйкбол на полигоне на Нагорной улице в Репино, где ему в лицо попала пластиковая пулька.
По предварительным данным, состояние пострадавшего оценивается как среднетяжёлое.