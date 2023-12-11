В петербургский суд поступило дело об убийствах 20-летней давности. На скамье подсудимых снова члены банды Боровикова-Воеводина

Московский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Андрея Романова (Костраченкова), Дениса Буракова и Романа Орлова. Их обвиняют в убийствах и покушении на убийство, совершенных в 2003 году.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 11 декабря, все трое входили в группу националистов под руководством Боровикова и Воеводина. По версии следствия, трое участвовали в нападении на двух нетрезвых мужчин в ноябре 2003 года в парке у дома 4/2 по Искровскому проспекту. В группе царил культ трезвости и здорового образа жизни, поэтому, предположительно, у нападавших шатающиеся фигуры вызвали агрессию. Одному из мужчин, получившему два удара ножа, удалось убежать. Второй скончался от 38 ударов ножом.

