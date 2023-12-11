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    В петербургский суд поступило дело об убийствах 20-летней давности. На скамье подсудимых снова члены банды Боровикова-Воеводина

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    Московский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Андрея Романова (Костраченкова), Дениса Буракова и Романа Орлова. Их обвиняют в убийствах и покушении на убийство, совершенных в 2003 году.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 11 декабря, все трое входили в группу националистов под руководством Боровикова и Воеводина. По версии следствия, трое участвовали в нападении на двух нетрезвых мужчин в ноябре 2003 года в парке у дома 4/2 по Искровскому проспекту. В группе царил культ трезвости и здорового образа жизни, поэтому, предположительно, у нападавших шатающиеся фигуры вызвали агрессию. Одному из мужчин, получившему два удара ножа, удалось убежать. Второй скончался от 38 ударов ножом.

    Еще один эпизод датируется декабрем 2003 года. Тогда у дома 16, корпус 4 по Новоизмайловскому проспекту было совершено нападение на мужчину азиатской внешности. Он умер от ударов ножом и молотком. Эксперты насчитали не менее 73 таких ударов.

    Материалы дела переданы судье. К производству пока не приняты.

    «Фонтанка» писала о задержании Романова, который уже отбыл свой срок по делу банды Боровикова-Воеводина, в ноябре 2022 года. Причем он признавался в одном из ныне инкриминируемых ему эпизодов в ходе первого следствия. О неоднозначности дела читайте в тексте «Этот неонацист откапывал со мной трупы и спас многих петербуржцев. За что вновь арестован Мардук».

    Сама группа существовала с 2003 по 2006 год. В ноябре 2003 года в лесополосе у Искровского проспекта было обнаружено тело молодого человека. Ему нанесли 56 ножевых ранений. Вместе с ним был товарищ, которому удалось убежать, хотя его также семь раз ударили ножом. Оба граждане РФ. По предварительной информации, они просто начали дерзко разговаривать с группой бритоголовых и получили в ответ зверскую агрессию.

    В декабре того же года у здания межвузовского студенческого городка на Новоизмайловском проспекте нашли тело 19-летнего студента-нанайца. Он учился на четвертом курсе факультета народов Севера Педагогического университета имени Герцена. Бритоголовые нанесли ему 68 ножевых ранений.

    Подробно про дело банды Боровикова-Воеводина читайте в тексте «Фонтанки».

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    Комментарии 11

    Гость11 Дек 2023 в 15:21
    Реальные чистильщики...
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