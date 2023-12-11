В петербургский суд поступило дело об убийствах 20-летней давности. На скамье подсудимых снова члены банды Боровикова-Воеводина

Московский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Андрея Романова (Костраченкова), Дениса Буракова и Романа Орлова. Их обвиняют в убийствах и покушении на убийство, совершенных в 2003 году.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 11 декабря, все трое входили в группу националистов под руководством Боровикова и Воеводина. По версии следствия, трое участвовали в нападении на двух нетрезвых мужчин в ноябре 2003 года в парке у дома 4/2 по Искровскому проспекту. В группе царил культ трезвости и здорового образа жизни, поэтому, предположительно, у нападавших шатающиеся фигуры вызвали агрессию. Одному из мужчин, получившему два удара ножа, удалось убежать. Второй скончался от 38 ударов ножом.
Еще один эпизод датируется декабрем 2003 года. Тогда у дома 16, корпус 4 по Новоизмайловскому проспекту было совершено нападение на мужчину азиатской внешности. Он умер от ударов ножом и молотком. Эксперты насчитали не менее 73 таких ударов.
Материалы дела переданы судье. К производству пока не приняты.
«Фонтанка» писала о задержании Романова, который уже отбыл свой срок по делу банды Боровикова-Воеводина, в ноябре 2022 года. Причем он признавался в одном из ныне инкриминируемых ему эпизодов в ходе первого следствия. О неоднозначности дела читайте в тексте «Этот неонацист откапывал со мной трупы и спас многих петербуржцев. За что вновь арестован Мардук».