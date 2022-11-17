Этот неонацист откапывал со мной трупы и спас многих петербуржцев. За что вновь арестован Мардук

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За новостью об аресте бывшего неонациста за давнюю кровь лежит громадная история — молодой петербуржец превратился в беса и вновь стал человеком. Это он ликвидировал тайную боевую террористическую организацию. Я имею право так говорить — он привел меня на место казни, а уже потом пошли аресты. Но самое удивительное в том, что 16 лет назад Андрей уже признавался в убийстве, которое ему сейчас вменяют.



Сегодня меня не позвали в Ленинский районный суд Петербурга на арест никому не известного 36-летнего петербуржца Андрея Романова. А раньше он носил фамилию Костраченков и страшное прозвище Мардук. 17 ноября Следственный комитет России, поднявший убийства на расовой почве от 2003 года, конечно, объективно не может знать, что произошло в Петербурге-2006. Но представим, что все же я напротив судьи и расписался за дачу ложных показаний. Давайте послушаем.



«Ваша честь, сначала я напомню, о чем давно позабыто, но можно еще найти в сотнях журналистских публикаций. К началу 2006 года Петербург был завален десятками нераскрытых убийств, не говоря уже об избиениях и поножовщине, совершенных неонацистами. Убивали отвертками, шилом, африканца застрелили из помпового ружья, убили эксперта по экстремизму Николая Гиренко, пропадали даже молодые люди, близкие к правой идее. Как так вышло, что я смог сблизиться с 20-летним Алексеем Костраченковым, я подробно излагал следствию в 2006-м. Он меня не воспринимал за журналиста, но не это предмет вашего внимания.



С начала весны 2006 года я встречался с Костраченковым много раз — мы разговаривали об арийцах, о нацизме и так далее. Оба делали вид, что философствуем на злободневное. Тогда же — не сейчас, молодежь демонстративно вышагивала в берцах и бомберах. Месяца через два, к маю, он прямо спросил меня: «Ты же хочешь мне задать один вопрос. Задавай». Это было у станции метро «Горьковская». Я перечислил убийства и задал: «Это ваша работа?» Мардук ответил: «Да». Именно это прозвище он носил как член боевой террористической организации (БТО).



И об этом много чего исписано, сняты телесюжеты, документальные фильмы и прочее. После этого слова я взял паузу и созвонился со своим старым товарищем по работе в уголовном розыске Андреем Новиковым — на тот момент начальником Криминальной милиции МВД РФ. Объяснив ситуацию, заручился поддержкой, что если Мардук завалит все неонацистское подполье, то в суде ему будет, как бы это сказать, — скидка. Ведь института сделки со следствием тогда еще не было. Вначале же надо было добыть железобетонные доказательства, а они лежали в Ленобласти, около железнодорожной станции Заходское. О чем также мне рассказал Костраченков, он же ныне сидящий в этом зале за стеклом Романов.



Примерно там были закопаны тела членов БТО Гофмана и Головченко, ритуально убитых по приказу лидеров Боровикова и Воеводина. И об этом, разумеется, исписаны тексты. Так мы с Андреем поехали в лес.

Здесь нужно обязательно объяснить, зачем это ему было надо. Иначе кино какое-то. «Я был болен, инфицирован нацизмом, мне везде виделась свастика, мы считали, что только террором можно свалить режим. Я вылечился после убийства своих соратников Гофмана и Головченко, которых Воеводин заманил в Заходское, объяснив нам, что они предатели идеи и их надо показательно расстрелять из арбалета. Когда после убийства мы ехали в город в разных вагонах электрички, я начал прозревать. Понял, что мы творим. Потом, когда мы с тобой обсуждали роман «Бесы», то Достоевский меня убедил», — это не цитаты Андрея, но очень близко.



Бродили мы долго, приезжали четыре дня подряд. Отдельная песня, а времени на лирику у нас нет. Наконец мы с ним нашли ту присыпанную яму, из которой еще шел запах разложившихся тел. После этого я позвонил генералу Новикову в Москву, и в Питер прилетела бригада. Первые беседы столичных сотрудников шли в нашей редакции. Той, где до сих пор располагается «Фонтанка», на улице Зодчего Росси.

Часами его опрашивали. Часами он рассказывал и называл места, время убийств, которые они совершили за последние три года. Имена соучастников, их характеристики, места фактического проживания и так далее. Кстати, вместе с ним тогда в Агентство журналистских расследований подтянулся еще один неонацист из их группы. Это также сегодня арестованный Денис Бураков, а тогда его звали Денис Харчев, по прозвищу Пери. Его разагитировал и склонил давать показания все тот же Андрей. Пери полностью подтверждал показания Костраченкова. Тогда команда силовиков и поехала выкапывать трупы. Но сразу их не нашли в болоте. Поэтому мне пришлось нестись в Ленобласть вместе с Андреем. Мы показали им яму и вместе с ними выкопали. Это все есть на фототаблицах в том многоэпизодном уголовном деле.



После начались громкие задержания остальных. Шел май 2006 года. Их было достаточно: Апостол, Дум, Боец, Ржевский, Ариец, СВР — он же Воеводин, Рукер — это именно тот, кого сегодня опять задержали за прошлое вместе с Костраченковым и Харчевым. На всякий случай захватил с собой их взгляды из тех дней.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото из издания «Ваш тайный советник» за июнь 2006 года.

Чуть позже при задержании застрелили Боровикова. Ладно, не о них и не о Боровикове речь. Потом началось самое деликатное.

Среди десятков эпизодов убийств, нападений под соусом абсолютно фашиствующего бандитизма Костраченков назвал и еще четыре, как теперь принято говорить, резонансные смерти. Это: убийство девочки-цыганки 21 сентября 2003 года на проспекте Народного Ополчения, убийство девочки-таджички 9 февраля 2004 года в переулке Бойцова (ключевое имя — Хуршеда Султонова), убийство вьетнамца 13 октября 2004 года на улице Льва Толстого и убийство петербуржца Сергея Бельды 26 декабря 2003 года на Новоизмайловском проспекте.

Ваша честь, вот это и есть, как мне кажется, самое нужное в моих показаниях. Ведь только сегодня уважаемый центральный аппарат Следственного комитета России в том числе вменяет Костраченкову и убийство Сергея Бельды. Мне понятно, как такое возможно.



Летом 2006 года, когда следствие молотило полным ходом по БТО, а Костраченков давал показания под арестом, вдруг выяснилось, что все эти четыре убийства раскрыты. Более того, преступники найдены. Их список я прошу приобщить.



«Ваш тайный советник» (№ 22 от 12 июня 2006 года) Фото: «Фонтанка.ру» «Ваш тайный советник» (№ 22 от 12 июня 2006 года) Фото: «Фонтанка.ру» «Ваш тайный советник» (№ 22 от 12 июня 2006 года) Фото: «Фонтанка.ру» «Ваш тайный советник» (№ 22 от 12 июня 2006 года) Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото из издания «Ваш тайный советник» за июнь 2006 года.

То есть что-то не стыковалось. Решение было найдено. Все, что не раскрыто, вменили неонацистам, в том числе и Костраченкову, а все, что официально раскрыто, назвали самооговором. Мол, хотят себе жуткой славы. На то они и демоны. По крайней мере, исключительно так и мне лично внушали в прокуратуре Петербурга. Я помню, как Андрей сидел напротив меня и ухмылялся. Да, не в его роли, статусе, положении было митинговать-протестовать.

В ворохе новостей их процесс, безобразия Воеводина в «Крестах», приговор — самоликвидировались из общественной памяти. Всем влепили громадные сроки, Воеводину — пожизненно, а Костраченкову дали восемь строгого. Я был очень рад. Мы, в принципе, так и договаривались с системой.



Если не он, то его банда убивала бы еще и еще. Я с полной уверенностью заявляю — трупов десять Петербургу еще досталось бы. Это не статистика, это маленькое кладбище. Андрей отсидел свое, вышел, я звонил ему, но он не захотел вспоминать прошлое. А в августе этого года у него родилась дочь.



И вот сегодня я вижу, что через столько лет ему опять предъявляют убийства, и причем убийство Сергея Бельды. Ваша честь, так он об этом подробно давал показания на протокол еще 16 лет назад. 16 лет назад ему популярно объяснили, что это чушь. На его месте, сегодня в суде, прямо при журналистах, я бы задвинул яркую речь».

Но в репортаже моей коллеги Надежды Мазакиной мы услышим другое.

Ну да, это такая тенденция с прошлого года — поднимать подобные дела

И не всегда удачная. Ладно, если вопрос генетики, который 20 лет назад не стоял, но когда на голых показаниях… Это примерный диалог следователя и юриста в коридоре суда, где стороны ждали заседание по мере пресечения Романову-Костраченкову. На лавочке сидит кроткая, практически фарфоровая мама Андрея и полушепотом рассуждает — человек жил нормальной жизнью, вроде уже все искупил, может, сейчас его кто-нибудь просто оговорил.

Последние годы, судя по тому, что было сказано в суде, Романова вряд ли можно было бы увидеть в берцах и с лысой головой. А уж если и в них, то под руку с женой и трехмесячной дочкой в коляске. Кроме семейного, есть и профессиональное. Андрей монтажник-высотник, ставит окна. На работе его ценят настолько, что начальник на всякий случай ждал в машине около суда. Его ни в коем случае не собираются увольнять.



Что же до самого процесса, то следствие не было изобретательно — статья тяжкая, может скрыться, может повлиять на потерпевших, поэтому — клетка. А Романов просил его не арестовывать, потому что никакого дела вообще быть не может: для несовершеннолетних сроки давности вдвое короче, так что они истекли еще в 2011-м. Но прокурор, а за ним и суд ушли в 78-ю статью УК, по которой вопрос о сроках давности за преступления с вероятностью пожизненного срока рассматривает исключительно суд. Защита же напомнила про прецедентное решение Верховного суда, где сказано, что детей пожизненно в любом случае сажать нельзя, а значит — неприменимо.



Адвокат Романова пыталась привести и другой аргумент, отринутый судом, но важный в контексте. Почти все дело строится на показаниях Алексея Воеводина, бывшего предводителя банды. Он получил пожизненное, к которому уже в колонии добавил еще одно убийство. Сейчас он путешествует между Петербургом и Москвой. Адвокат оценила его показания фразой «Я вдруг вспомнил».



На данный момент Романову вменяют два эпизода — на Искровском проспекте зарезали прохожего, на теле было больше 50 ножевых ранений, это было 9 ноября 2003 года. Через полтора месяца новая жертва — 19-летний студент-нанаец получил почти 80 ударов на Новоизмайловском. В обоих случаях на землю жертв валили Воеводин или Боровиков, остальной «молодняк» наваливался гурьбой и резал.

Вместе с Романовым по нескольким эпизодам, которых всего в деле семь, привлечены Роман Орлов и Денис Бураков (в прошлом — Харчев). Их увезли арестовывать в Москву. Почему — не знает даже следователь, который присутствовал на заседании по мере Романову: «Я всего лишь исполнитель».

Если дочитали взгляд журналиста «Фонтанки» из суда, то чуть продолжу свое виртуальное выступление:

«Хорошо, черт с ним, с Костраченковым, а допустим, с теми, кого взяли за убийство Сергея Бельды, что делать будем? Остаются еще три убийства, в которых признавался ради «самооговора» Костраченков. А среди тех трупов — два маленьких ребенка. Обе — девочки».



Это вкратце. Теперь готов к уточняющим вопросам.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»