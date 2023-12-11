Внимание на информационные табло. Для российских автомобилистов готовят новые штрафы

Водителям придется внимательнее следить за динамическими информационными табло и знаками переменной информации. За нарушение их требований можно будет тоже получить «письмо счастья». Такое нововведение заложено в проекте постановления, разработанном Минтрансом РФ.
Согласно документу, комплексы фотовидеофиксации смогут передавать в том числе данные о нарушениях требований дорожных знаков, отображаемых на динамических информационных табло и знаках переменной информации. Они устанавливаются на крупных магистралях (например, они есть на КАД и ЗСД) и, как правило, вводят временные ограничения скорости при ухудшении погодных условий или дорожных работах. Для доказательства факта нарушения в таких случаях должны будут прикладывать фото транспортного средства в месте фиксации и в месте установки табло или знака переменной информации, чтобы на снимке обязательно отображалось установленное на нем требование.
Сейчас за нарушение временных требований с информационных табло и знаков переменной информации не штрафуют. ГИБДД ориентируется только на постоянные дорожные знаки.
Проект постановления в целом устанавливает базовые правила размещения стационарных, передвижных или мобильных средств фиксации нарушений ПДД и должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года вместе с законом, регламентирующим установку фото- и видеокамер на дорогах. В первой, непубличной версии документа предлагалось запретить устанавливать камеры, которые фиксируют однотипные нарушения, на расстоянии меньше 1 километра в городе и меньше 5 километров за городом, но в новой редакции эту норму убрали, пишет 11 декабря «КоммерсантЪ».
Помимо этого, указано, что дорожные камеры не должны загораживать от водителя знаки и светофоры. О зоне контроля камер, как стационарных, так и передвижных, водителей должны предупреждать специальными знаками за 100 метров до ее начала в черте населенного пункта и за 150–300 метров вне его. Также устанавливается, что зоны контроля камер, фиксирующих одни и те же нарушения, не должны пересекаться.