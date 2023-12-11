Внимание на информационные табло. Для российских автомобилистов готовят новые штрафы

Водителям придется внимательнее следить за динамическими информационными табло и знаками переменной информации. За нарушение их требований можно будет тоже получить «письмо счастья». Такое нововведение заложено в проекте постановления, разработанном Минтрансом РФ.



Согласно документу, комплексы фотовидеофиксации смогут передавать в том числе данные о нарушениях требований дорожных знаков, отображаемых на динамических информационных табло и знаках переменной информации. Они устанавливаются на крупных магистралях (например, они есть на КАД и ЗСД) и, как правило, вводят временные ограничения скорости при ухудшении погодных условий или дорожных работах. Для доказательства факта нарушения в таких случаях должны будут прикладывать фото транспортного средства в месте фиксации и в месте установки табло или знака переменной информации, чтобы на снимке обязательно отображалось установленное на нем требование.