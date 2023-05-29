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    Путин подписал закон об установке камер на дорогах

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    Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий установку фото- и видеокамер на дорогах. Соответствующий закон в понедельник, 29 мая, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

    Закон вступит в законную силу 1 сентября 2024 года. Ранее эти нормы регламентировали ведомственные акты и положения, а теперь все будет определять федеральный закон.

    Как сказано в документе, камеры могут устанавливать: на дорогах с выделенной полосой для движения общественного транспорта, на аварийно-опасных участках дорог, на участках, где в течение года произошло 4 и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, на пешеходных переходах, на перекрестках, на участках, где запрещена стоянка или остановка транспорта, и в других местах, определяемых ГИБДД.

    Также закон вводит норму, по которой соответствующий дорожный знак необходимо устанавливать на расстоянии не менее 150–300 метров от зоны контроля камеры.

    Решение о размещении камер смогут принимать местные власти или владельцы дорог при согласовании с МВД.

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