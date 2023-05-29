Путин подписал закон об установке камер на дорогах

Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий установку фото- и видеокамер на дорогах. Соответствующий закон в понедельник, 29 мая, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступит в законную силу 1 сентября 2024 года. Ранее эти нормы регламентировали ведомственные акты и положения, а теперь все будет определять федеральный закон.

Как сказано в документе, камеры могут устанавливать: на дорогах с выделенной полосой для движения общественного транспорта, на аварийно-опасных участках дорог, на участках, где в течение года произошло 4 и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, на пешеходных переходах, на перекрестках, на участках, где запрещена стоянка или остановка транспорта, и в других местах, определяемых ГИБДД.