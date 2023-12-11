В Петербурге суд приговорил к колонии мужчину, похитившего в храме 800 рублей

Судебная кара настигла мужчину, напавшего с ножом и отвёрткой на работницу церковной лавки в Красном Селе. Отсидеть за добытые крохи предстоит больше трёх лет.



Как сообщает прокуратура Петербурга, 11 декабря виновным в разбое признан 41-летний Илья Воронович. Его приговорили к трём годам и восьми месяцам в колонии общего режима.



Обвинение и суд установили, что в августе Воронович навеселе ворвался в храм Святой благоверной царицы Тамары в Красном Селе и, пугая отвёрткой и ножом, отобрал у 77-летней работницы лавки недорогой смартфон и 800 рублей.

