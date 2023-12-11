«Кажется, у вас кабачки убежали». Смотрите, как Шлиссик и Крошик передвигаются по снегу голым пузом

Нерпы Шлиссик и Крошик любят зимние виды спорта, например бег. Утреннюю пробежку мы показывали в ноябре, а теперь — вечерняя, её продемонстрировал вечером 10 декабря Фонд друзей балтийской нерпы в своём паблике во «ВКонтакте».
Подписчики в комментариях веселятся: «Фантастика! Русские сторожевые тюлени!», «Питерские сторожевые нерпы», «Кажется, у вас кабачки убежали», «Скорее, баклажаны».
Крошик и Шлиссик остались жить в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино, потому что их не удалось вернуть в дикую природу: они не хотели уходить от людей. Сначала их держали отдельно друг от друга из-за буйного нрава младшего Шлиссика, но затем они нашли общий язык и стали жить в одном бассейне.