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    «Кажется, у вас кабачки убежали». Смотрите, как Шлиссик и Крошик передвигаются по снегу голым пузом

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    3 комментария

    Нерпы Шлиссик и Крошик любят зимние виды спорта, например бег. Утреннюю пробежку мы показывали в ноябре, а теперь — вечерняя, её продемонстрировал вечером 10 декабря Фонд друзей балтийской нерпы в своём паблике во «ВКонтакте».

    Подписчики в комментариях веселятся: «Фантастика! Русские сторожевые тюлени!», «Питерские сторожевые нерпы», «Кажется, у вас кабачки убежали», «Скорее, баклажаны».

    Крошик и Шлиссик остались жить в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино, потому что их не удалось вернуть в дикую природу: они не хотели уходить от людей. Сначала их держали отдельно друг от друга из-за буйного нрава младшего Шлиссика, но затем они нашли общий язык и стали жить в одном бассейне.

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    Комментарии 3

    Гость11 Дек 2023 в 10:28
    а у вас молоко убежало..
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