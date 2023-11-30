    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, с-в

    755мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.88eur97.65

    Булочки на снегу. Шлиссик и Крошик показали пример двуногим лежебокам

    465
    1 комментарий

    Петербургские нерпы Шлиссик и Крошик совершили утреннюю пробежку и поделились кадрами со своими преданными фанатами 30 ноября. На видео два товарища задорно прыгают по снегу за оператором, а завершают разминку водными процедурами в бассейне.

    «Как хрустит свежий снежок под упитанными тушками!» — восхищаются поклонники петербургских ластоногих звезд. «Какие милые колобки», — отмечают подписчики их почти идеальную форму.

    «Фонтанка» тоже желает своим читателям доброго и бодрого утра. Сегодня в городе будет снежно. Подробнее о погоде можно узнать здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ШлиссикКрошикНерпы
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close