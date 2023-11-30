Булочки на снегу. Шлиссик и Крошик показали пример двуногим лежебокам

Петербургские нерпы Шлиссик и Крошик совершили утреннюю пробежку и поделились кадрами со своими преданными фанатами 30 ноября. На видео два товарища задорно прыгают по снегу за оператором, а завершают разминку водными процедурами в бассейне.
«Как хрустит свежий снежок под упитанными тушками!» — восхищаются поклонники петербургских ластоногих звезд. «Какие милые колобки», — отмечают подписчики их почти идеальную форму.
«Фонтанка» тоже желает своим читателям доброго и бодрого утра. Сегодня в городе будет снежно. Подробнее о погоде можно узнать здесь.