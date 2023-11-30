    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -8

    2 м/с, с-в

    756мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd88.88eur97.65

    В Петербурге ветер превращает снег в метель, давление падает

    372
    обсудить

    Последний день осени в Петербурге вполне зимний. В городе снежно и ветрено.

    ПоделитьсяПоделиться

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 ноября в Петербурге облачно, снег, в отдельных районах слабая метель. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 6–8 градусов, днем составит минус 3–5. На дорогах сложная обстановка.

    Как сообщает центр «ФОБОС», погодную ситуацию формирует периферия циклонического вихря, закрывшего небо плотными облаками и несущего порывистый ветер. Его центр в середине дня окажется над Псковской областью. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

    Это типичная погода для конца осени, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает пасмурно, от минус 8 до плюс 2 градусов. Самое холодное 30 ноября выдалось в 1964 году, минус 18 днём, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 7 градусов.

    Зима начнётся также со снега, температура завтра будет примерно такой же, как сегодня.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыСнег
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close