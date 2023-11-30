В Петербурге ветер превращает снег в метель, давление падает

Последний день осени в Петербурге вполне зимний. В городе снежно и ветрено.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 ноября в Петербурге облачно, снег, в отдельных районах слабая метель. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 6–8 градусов, днем составит минус 3–5. На дорогах сложная обстановка.
Как сообщает центр «ФОБОС», погодную ситуацию формирует периферия циклонического вихря, закрывшего небо плотными облаками и несущего порывистый ветер. Его центр в середине дня окажется над Псковской областью. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.
Это типичная погода для конца осени, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает пасмурно, от минус 8 до плюс 2 градусов. Самое холодное 30 ноября выдалось в 1964 году, минус 18 днём, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 7 градусов.
Зима начнётся также со снега, температура завтра будет примерно такой же, как сегодня.