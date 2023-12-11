Бастрыкин поручил представить доклад о поножовщине на соревнованиях в Петербурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент на соревнованиях по борьбе в Петербурге.
Как сообщает Следком 11 декабря, Бастрыкин поручил
9 декабря на соревнованиях по вольной борьбе в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Коммуны двое мужчин напали на охранника за то, что он якобы не пустил их в зрительный зал из-за отсутствия в списках приглашенных. По предварительным данным, в какой-то момент один из болельщиков достал нож и несколько раз ударил волонтера — 22-летнего спортсмена. Он госпитализирован. Нападавшие задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
«В настоящее время следственными органами ГСУ СК России по