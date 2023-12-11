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    Бастрыкин поручил представить доклад о поножовщине на соревнованиях в Петербурге

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    Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент на соревнованиях по борьбе в Петербурге.

    Как сообщает Следком 11 декабря, Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад по обстоятельствам происшествия.

    9 декабря на соревнованиях по вольной борьбе в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Коммуны двое мужчин напали на охранника за то, что он якобы не пустил их в зрительный зал из-за отсутствия в списках приглашенных. По предварительным данным, в какой-то момент один из болельщиков достал нож и несколько раз ударил волонтера — 22-летнего спортсмена. Он госпитализирован. Нападавшие задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

    «В настоящее время следственными органами ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела из органов полиции в свое производство», — отмечается в сообщении.

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