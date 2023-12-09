КМС по рукопашному бою. Что известно об охраннике, пострадавшем от ножа на соревнованиях в Петербурге

Одним из пострадавших от нападения на соревнованиях по борьбе в Петербурге оказался 22-летний спортсмен. Как стало известно «Фонтанке» 9 декабря, сейчас он с ножевым ранением находится в больнице на операции. Какие конкретно травмы получил охранник, пока неизвестно.
Судя по открытым данным, полный тезка 22-летнего парня является кандидатом в мастера спорта. По данным на 2021 год, он выиграл чемпионат Петербурга по рукопашному бою в весовой категории 60 кг. Молодой человек также обучался в Военном институте физической культуры.
Но в этот раз рукопашного боя не состоялось – нападавшие были с ножом. Ими оказались 50-летний уроженец Дагестана и его 37-летний брат.
Конфликт произошел во время соревнований по борьбе в ФОК «Коммуны». По данным «Фонтанки», охранники регулировали численность зрителей в зале и, предварительно, не стали пропускать двоих мужчин. Тогда и случилась потасовка.
По информации полиции, двоих охранников госпитализировали с ножевыми ранениями. Нападавших задержали и доставили в отдел. Проводится проверка.