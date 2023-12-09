Достал нож и ударил. Кровавый финал соревнований по борьбе в Петербурге

Соревнования по борьбе в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Коммуны в Петербурге обернулись поножовщиной. Как стало известно «Фонтанке» 9 декабря, пострадал один волонтер.



Судя по расписанию дирекции по управлению спортивными сооружениями, в субботу в ФОК на улице Коммуны проходил региональный турнир по спортивной борьбе памяти Родионова. Как сообщил источник «Фонтанки», на входе в зал стояли волонтеры, которые регулировали численность зрителей.

По предварительным данным, в какой-то момент один из болельщиков достал нож и несколько раз ударил волонтера. На место сразу вызвали скорую помощь. По информации собеседника, пострадавшего увезли в больницу. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.