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    Достал нож и ударил. Кровавый финал соревнований по борьбе в Петербурге

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    Соревнования по борьбе в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Коммуны в Петербурге обернулись поножовщиной. Как стало известно «Фонтанке» 9 декабря, пострадал один волонтер.

    Судя по расписанию дирекции по управлению спортивными сооружениями, в субботу в ФОК на улице Коммуны проходил региональный турнир по спортивной борьбе памяти Родионова. Как сообщил источник «Фонтанки», на входе в зал стояли волонтеры, которые регулировали численность зрителей.

    По предварительным данным, в какой-то момент один из болельщиков достал нож и несколько раз ударил волонтера. На место сразу вызвали скорую помощь. По информации собеседника, пострадавшего увезли в больницу. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

    Добавим, что в воскресенье, 10 декабря, в комплексе запланирован второй день соревнований по борьбе.

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    Комментарии 58

    Гость09 Дек 2023 в 18:08
    Типовой герой сво
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