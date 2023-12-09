Их было двое. Полиция нашла тех, кто пустил в ход нож во время соревнований по борьбе в Петербурге

Полицейские нашли мужчин, которые напали с ножом на охранников физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Коммуны во время соревнований по борьбе. Их задержали, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 декабря.



Как уточнили в полиции, в конфликт с охраной вступили двое посетителей. В итоге двоих охранников госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным «Фонтанки», они регулировали численность зрителей в зале и, предварительно, не стали пропускать двоих мужчин. Тогда и случилась потасовка.