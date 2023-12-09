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    Их было двое. Полиция нашла тех, кто пустил в ход нож во время соревнований по борьбе в Петербурге

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    Полицейские нашли мужчин, которые напали с ножом на охранников физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Коммуны во время соревнований по борьбе. Их задержали, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 декабря.

    Как уточнили в полиции, в конфликт с охраной вступили двое посетителей. В итоге двоих охранников госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным «Фонтанки», они регулировали численность зрителей в зале и, предварительно, не стали пропускать двоих мужчин. Тогда и случилась потасовка.

    Сейчас нападавших доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

    Добавим, что, судя по расписанию дирекции по управлению спортивными сооружениями, в ФОК на улице Коммуны проходит региональный турнир по спортивной борьбе памяти Родионова. Он будет идти 9 и 10 декабря.

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