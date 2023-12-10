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    Поножовщина на соревнованиях по борьбе в Петербурге стала уголовным делом

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    Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено полицией Красногвардейского района Петербурга после поножовщины на соревнованиях по борьбе. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 декабря. Накануне сообщалось о задержании двух мужчин — 50-летнего уроженца Дагестана и его 37-летнего брата.

    Ранее «Фонтанка» писала, что драка произошла в «ФОК Коммуны», где в выходные состязаются борцы. Конфликт произошел между охранниками и зрителями, которых не пустили из-за заполненности трибун. Тогда уроженцы Дагестана подключили кулаки и нож. В результате ранения получил 22-летний спортсмен, стоящий на входе. Его госпитализировали и сразу же положили на операционный стол. Подробнее о случившемся читайте в материале «Фонтанки».

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