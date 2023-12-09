«Они там офигели?» Мама воспитанника ФОК, где соревнования переросли в поножовщину, рассказала о первых минутах после драки

В спорткомплексе «Коммуны», где во время соревнований по борьбе произошла поножовщина, продолжали работать секции и кружки для детей, несмотря на инцидент. Об этом рассказала мама одного из воспитанников в соцсетях 9 декабря.

По словам родительницы, обычно она привозит своих детей на тренировку и уезжает, но в этот раз решила зайти вместе с ними, когда заметила несколько машин полиции и «скорую». При этом на вопросы женщины о том, что произошло, ни полицейские, ни сотрудники комплекса не отвечали.

Мама вместе с детьми решила дождаться тренера. Он и рассказал женщине о том, что на соревнованиях по борьбе случилась драка, которая закончилась ножевыми ранениями для двух охранников. «И знаете, что еще самое прикольное? Вокруг ходили родители, которые видели, что творится что-то не то. Повсюду ходят сотрудники полиции, репортеры с телевидения, и практически никто не обеспокоился этим всем. Оставляли детей и без вопросов уходили по своим делам», – рассказывает родительница в публикации.

Но больше всего, говорит женщина, ей не понравилось то, что никто из сотрудников и правоохранителей, по ее словам, не рассказал о ЧП и не предупредил родителей.

«За год занятий плачу уже около 40 тысяч. Они там офигели, что ли? Зато охранник у них сидит, и рамка с металлоискателем», – пишет женщина.

По данным «Фонтанки», инцидент между болельщиками и охраной начался из-за того, что последние не пускали мужчин в зал из-за заполненности трибун. Тогда в ход пошли кулаки и нож. Один из пострадавших охранников – 22-летний спортсмен, сейчас он находится в больнице на операции. Судя по открытым данным, полный тезка молодого человека – мастер спорта по рукопашному бою.