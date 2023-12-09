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    «18+». Роскомнадзор проверил «Слово пацана»

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    Никаких нарушений действующего законодательства в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» проверка Роскомнадзора не выявила. Об этом 9 декабря сообщает межрегиональный медиахолдинг «ФедералПресс» со ссылкой на зампредседателя думского комитета по бюджету и налогам Наталью Орлову.

    Депутат Госдумы направила запрос в РКН, пишет издание, а сегодня получила ответ от ведомства, в котором сообщалось, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» распространяется на платформах «Wink» и «START» с отметкой «18+» (запрещено для детей). Проверяющие РКН не выявили нарушений законодательства РФ и в пяти вышедших сериях картины.

    Ранее с просьбой проверить сериал на содержание пропаганды, которая может причинить «вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу», в Следственный комитет и Роскомнадзор обратилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

    Также она попросила проверить Министерство культуры России, которое выдало прокатное разрешение.

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    Гость09 Дек 2023 в 16:15
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