«18+». Роскомнадзор проверил «Слово пацана»

Никаких нарушений действующего законодательства в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» проверка Роскомнадзора не выявила. Об этом 9 декабря сообщает межрегиональный медиахолдинг «ФедералПресс» со ссылкой на зампредседателя думского комитета по бюджету и налогам Наталью Орлову.



Депутат Госдумы направила запрос в РКН, пишет издание, а сегодня получила ответ от ведомства, в котором сообщалось, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» распространяется на платформах «Wink» и «START» с отметкой «18+» (запрещено для детей). Проверяющие РКН не выявили нарушений законодательства РФ и в пяти вышедших сериях картины.