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    Financial Times: доставка товаров к Новому году под угрозой из-за кризиса двух каналов

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    Серия нападений на грузовые суда в Панамском канале и засуха в Суэцком поставили под угрозу срыва доставку товаров к Новому году и Рождеству по всему миру, сообщает Financial Times. Через эти каналы проходит более половины контейнерных перевозок из Азии в Северную Америку и обратно, задержатся доставки бытовой техники, электроники и рождественских украшений. Есть категория товаров, которых «просто не будет» в этом году, отмечает издание.

    Октябрь этого года стал самым засушливым в регионе за последние 70 лет, поэтому власти были вынуждены ограничить количество проходов судов, к февралю проходки сократят до 18 в день, ссылается FT на данные администрации Панамского канала.

    Если ситуацию не получится изменить в ближайшее время, мировую торговлю ждет катастрофа, говорится в статье. Проблемы с Суэцким каналом могут обернуться в 2024 году резким повышением тарифов и неустойчивыми поставками, приводит издание слова европейского трейдера.

    В ноябре йеменские хуситы захватили израильское судно Galaxy Leader в Красном море, и заявили, что будут атаковать в Красном море любые израильские суда. Через несколько дней злоумышленники захватили в Аденском заливе танкер Central Park, принадлежащий структурам израильского бизнесмена.

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