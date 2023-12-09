Генпрокурор Краснов: у коррупционеров изъяли имущество более чем на 220 млрд рублей

По требованиям прокуроров за девять месяцев этого года суды изъяли у коррупционеров имущества на общую сумму более 220 млрд рублей, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью изданию RT. Он также отметил, что в доход государства уже поступило 3472 объекта, что составляет в денежном эквиваленте свыше 120 млрд рублей.



По словам Краснова, среди коррупционеров, которым предъявили иски, есть высокопоставленные чиновники. Один из них, руководитель одного из управлений Федеральной противопожарной службы в Барнауле, на неподтвержденные доходы купил 34 объекта недвижимости, в том числе в Сочи, и семь премиальных автомобилей. Общая сумма имущества и дохода от него составила 400 млн рублей.